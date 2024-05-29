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Europa Press: Украина подписала соглашение о безопасности с Португалией

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение с португальским премьером Луишем Монтенегру, которое предполагает сотрудничество в области безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Europa Press.

Власти Португалии, согласно документу, предоставят Киеву в текущем году пакет помощи объемом 126 млн евро. Соглашение будет действовать в течение десяти лет.

«Португалия непоколебимо поддерживает свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года и признает неотъемлемое право Украины на самооборону», — сказано в тексте соглашения.

Теперь Лиссабон, в частности, обязан поддерживать реформы киевской оборонной отрасли, включая силы безопасности страны, улучшение оперативной совместимости по стандартам Североатлантического альянса, военное оборудование, промышленное сотрудничество. Также приоритет должен отдаваться «основным потребностям потенциала Киева».