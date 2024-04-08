«Это нонсенс»: Баранец отреагировал на «фрондерское» заявление Дуды

Баранец: Дуда в редчайший раз сказал правду, отрицая «нападение» РФ на Польшу

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, заявившего, что его стране не угрожает нападение России. По мнению отставного полковника, такие «фрондерские» слова свидетельствуют, что Запад уже может подготавливать почву для начала российско-украинских переговоров, сообщает «ФедералПресс» .

Баранец отметил, что сейчас Польша является «главной антироссийской овчаркой» НАТО. И на этом фоне, по словам эскперта, особенно удивительно звучат слова Анджея Дуды.

«Редчайший случай, когда президент Польши не врет, не брешет, а говорит правду. <…> Это нонсенс. Президент Польши всегда послушно пел в хоре НАТО и повторял за (генсеком альянса Йенсом. — ред.) Столтенбергом, (президентом США Джозефом. — ред.) Байденом, (канцлером ФРГ Олафом. — ред.) Шольцем, (председателем Еврокомиссии Урслуой. — ред.) фон дер Ляйен», — сказал Баранец.

Офицер в отставке подчеркнул: заявления, подобные озвученному Дудой, всегда несут за собой потаенный смысл. По словам Баранца, у него создалось мнение, что президенту Польши разрешили озвучить «такие фрондерские вещи», поскольку готовится определенный фундамент для переговоров Москвы и Киева.