«Это маловероятно»: политологи оценили шансы на встречу Путина и Зеленского

Эксперт-политолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского маловероятна, сообщает «ФедералПресс» .

«Никому, кроме Зеленского, она не нужна. Это шум, который создают западные СМИ», — пояснил депутат.

Политолог Сергей Маркелов и вовсе назвал встречу невозможной. Он считает, что скорее возможен сценарий повышения статуса делегаций: это также покажет готовность вести переговоры на высоком уровне и значительно повлияет на переговоры.

Политтехнолог Константин Калачев считает, что она возможна только, если Зеленский согласится подписать капитуляцию.

18 августа президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к личной встрече Путина и Зеленского. В Кремле ответили, что пока этот вопрос не уточнялся, шел разговор только о консультациях по повышению уровня переговорных делегаций.