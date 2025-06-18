«Это бизнес, ничего личного»: почему Дональд Трамп теряет интерес к Киеву

Президент США Дональд Трамп охладел к Украине не из-за ее лидера Владимира Зеленского — просто он не видит, какую выгоду может получить от сотрудничества с Киевом, сообщил РИАМО политолог, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Консолидированной поддержки не получилось. То есть дело не в позиции или поведении Зеленского, не в каких-то конкретных действиях — это все произошло опосредованно. То, что мы наблюдаем сейчас, — это результат политики, начатой заранее», — заявил Блохин.

Он подчеркнул, что Украина стремительно теряет позиции в глазах Вашингтона. Киев отошел на второй план, или даже третий-четвертый — с учетом Китая и внутренней повестки в США.

«Трамп действует прагматично: он продолжит отдаляться от украинской тематики, потому что нет прибыли — не получается получить с Украины многомиллиардную отдачу. В условиях конфликта невозможно добыть какие-либо ресурсы или конвертировать ситуацию в политический престиж», — отметил политолог.

Блохин считает, что интерес Белого дома к конфликту на Украине останется низким, пока не появится «осязаемый геополитический или экономический выхлоп». Реальной же выгоды американский лидер сейчас не видит.