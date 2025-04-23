Эстония развернет военную базу в Нарве на границе с Россией

Эстония создаст военную базу в граничащем с Россией городе Нарва, заявил начальник Генштаба страны генерал-майор Вахур Карус. На базе дислоцируют 200-250 эстонских военных и союзные силы, сообщает ERR .

В армейском штабе будут поочередно размещаться различные подразделения в составе призывников, кадровых солдат и резервистов. Ее хотят построить как можно ближе к городу, «чтобы это стало обычной частью повседневной жизни жителей Нарвы».

По словам Каруса, когда в Нарве возведут военную базу, то эстонские Силы обороны разместят там «все свое оружие».

«Эстонские солдаты служат в месте, где один из наших крупнейших городов находится прямо на границе, так сказать, они также могут послать туда сигнал безопасности», — добавил глава эстонского генерального штаба.