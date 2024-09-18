Эстония пообещала «полностью запретить» движение Балтийского флота РФ

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat заявил о наращивании сотрудничества с Финляндией в сфере морской обороны. По словам военачальника, эстонцы и финны разрабатывают стратегию полного запрета движения военного флота РФ в Балтийском море, сообщает «Царьград» .

«Мы сможем разработать более конкретные планы того, как, если это необходимо в истинном смысле слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», — сказал Мерило.

Командующего Силами обороны Эстонии также спросили о потенциальном закрытии Финского залива для движения Балтийского флота РФ.

В ответ на это он сказал, что такое решение будет приниматься от «уровня угрозы безопасности». При появлении реальной опасности, считает Мерило, Финляндия и Эстония примут меры для защиты.