Есть даже артиллерия: Дмитриев показал технику на месте встречи Трампа и Путин

сегодня в 23:57

Дмитриев показал военную технику на военной базе, где встречаются Путин и Трамп

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях опубликовал видео с военной базы в Анкоридже на Аляске, где встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Судя по кадрам, на авиабазе выставлен целый ряд армейской техники, в том числе орудие артиллерии, сообщает Baza .

Дмитриев подписал публикацию фразой «по пути на саммит США-Россия».

Во время встречи лидеров России и США над ними также пролетели истребители F-35 и стратегический бомбардировщик В-2 Spirit.

Сегодня, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. Американские СМИ назвали встречу президентов на Аляске «исторической».

В ходе переговоров Путин и Трамп обсудят вопросы урегулирования конфликта на Украине.