Эскалация конфликта вынуждает россиян в регионе соблюдать безопасность

МИД России предупреждает граждан об опасности на Ближнем Востоке

На фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке российское внешнеполитическое ведомство выпустило срочные рекомендации для соотечественников, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона.

В официальном заявлении подчеркивается необходимость незамедлительно усилить меры предосторожности в условиях растущей угрозы безопасности.

Гражданам настоятельно советуют избегать любых передвижений в ночное время, полностью исключить посещение военных объектов, зон критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, включая торговые центры и транспортные узлы. Особое внимание уделено требованию немедленно реагировать на сигналы тревоги — при первых признаках опасности необходимо срочно укрываться в защищенных помещениях.

МИД акцентирует важность строгого соблюдения всех распоряжений местных властей и постоянного мониторинга информации от российских дипломатических представительств.

Dедомство отдельно отмечает необходимость проверять актуальные сообщения авиакомпаний и туроператоров перед любыми поездками. Ситуация остается крайне напряженной, что требует от россиян в регионе особой бдительности и готовности к оперативному изменению планов в случае дальнейшего развития кризиса.