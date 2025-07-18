ЕС запретил Чехии ввозить российскую нефть по трубопроводу «Дружба»

сегодня в 19:59

Совет ЕС отменил разрешение на импорт нефти для Чехии

Совет ЕС принял решение запретить Чехии импортировать нефть из России по трубопроводу «Дружба» и ввел дополнительные ограничения, сообщает RT .

Совет Европейского союза отменил разрешение для Чехии на импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом говорится в официальном документе ЕС.

В новом пакете санкций также полностью запрещены операции с газопроводами СП. Кроме того, введен запрет на взаимодействие с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Эти меры стали частью очередного санкционного пакета, направленного на усиление давления на российскую экономику.