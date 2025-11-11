ЕС создает новый разведывательный орган под руководством Урсулы фон дер Ляйен

Европейский союз готовится создать новый разведывательный орган под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

«Европейская комиссия под руководством председателя Урсулы фон дер Ляйен приступила к созданию нового разведывательного органа в попытке улучшить использование информации, собираемой национальными спецслужбами», — отмечается в материале.

По информации иностранной газеты, данное подразделение будет сформировано при секретариате комиссии. Предполагается привлечение специалистов из разведывательных служб стран-членов ЕС для совместной деятельности в сфере сбора и анализа информации.

В то же время инициатива вызывает сопротивление со стороны представителей Европейской службы внешних связей, ответственных за деятельность Разведывательного и ситуационного центра Европейского союза (INTCEN). Они выражают опасения, что создание нового органа приведет к дублированию функций их подразделения, ставя под вопрос его дальнейшую жизнеспособность.

