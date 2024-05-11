ЕС согласовал проект соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности

Власти ЕС согласовали проект документа по предоставлению Украине гарантий безопасности. В этом соглашении не предусмотрено прямое участие солдат европейских стран в боевых действиях против РФ, сообщает РИА Новости .

Как пишет Welt, черновик документа на сегодняшний день обсуждается с украинскими властями.

Там прописано, что данные гарантии касаются политической, военной и экономической помощи Киеву. Они могут быть оказаны до тех пор, пока Украина не вступит в Евросоюз и Североатлантический альянс. При этом Брюссель планирует предоставить гарантии не позже начала июля.

В таком случае, при новых атаках на Украину властям и ВСУ предложат консультации в течение 24 часов после произошедшего.