Политолог Мезюхо заявил о провокациях Евросоюза перед встречей лидеров США и РФ

Европейские политики выступили против проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии, призывая к аресту российского лидера и угрожая Будапешту, передает Общественное Телевидение России .

Предстоящая встреча Путина и Трампа в Венгрии вызывает резкую реакцию Евросоюза. Некоторые политики требуют от Будапешта арестовать российского президента, другие угрожают и призывают к бойкоту. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель МИД ФРГ Йозеф Хинтерзеер напомнили Венгрии об ордере Международного уголовного суда на арест Путина, хотя страна вышла из числа подписантов статута МУС.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский отказался гарантировать свободный пролет самолета Путина над Польшей. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что российский лидер должен пообещать прекращение огня, прежде чем приезжать в ЕС. Верховный представитель ЕС Кая Каллас выразила недовольство визитом Путина.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал проведение саммита, а венгерские спецслужбы пообещали обеспечить безопасность. Подготовка к встрече идет, но точная дата пока неизвестна.

Политолог Иван Мезюхо считает, что ЕС пытается сорвать визит Путина, однако маршрут самолета, вероятно, пройдет через нейтральные страны. По его мнению, арест российского президента невозможен, а попытки навязать участие Владимира Зеленского в переговорах не увенчаются успехом. Мезюхо подчеркнул, что Путин едет в Венгрию, чтобы продемонстрировать готовность к мирному урегулированию конфликта, несмотря на негативную реакцию ЕС.

