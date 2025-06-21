Евросоюз намерен добиться смены власти в России и в Иране, заявила ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях ПМЭФ.

«То, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», — заявила политик.

Кнайсль привела конкретный пример: на закрытом совещании австрийский госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер напрямую связала перспективы возобновления поставок российского газа с политическими изменениями в Москве.

«После „смены режима в России“ — если президент Путин уйдет — можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа», — процитировала слова чиновницы экс-министр.

Кнайсль отметила, что когда европейские политики публично говорят о планах на Россию, они добиваются прямо противоположного эффекта. По ее словам, такая риторика лишь консолидирует российское общество вокруг действующей власти и укрепляет решимость Москвы отстаивать суверенитет.