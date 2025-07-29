Евросоюз временно прекратил финансирование Украины из-за давления на антикоррупционные органы НАБУ и САП. Решение связано с невыполнением Киевом реформ, а также с недовольством европейских партнеров действиями украинских властей, сообщает Общественное Телевидение России .

Европейский союз приостановил выделение финансовой помощи Украине после скандала вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По данным украинских СМИ, Еврокомиссия предупредила Киев о заморозке выплат, если независимость антикоррупционных органов не будет восстановлена.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Евросоюз уже сократил объем очередного транша: вместо запланированных 4,5 млрд евро Украина получит только три. В целом под угрозой оказались 50 млрд евро, которые должны были поступить до 2027 года в рамках программы Ukraine Facility.

Причиной приостановки финансирования стали изменения в законодательстве, ограничивающие полномочия НАБУ и САП. Эти меры вызвали массовые протесты в украинских городах и критику со стороны иностранных политиков. Под давлением общественности и партнеров Владимир Зеленский представил новый законопроект, направленный на восстановление независимости антикоррупционных органов.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что скандал с НАБУ и САП стал для ЕС поводом сократить поддержку Киева. По его мнению, европейские страны не хотят нести дополнительные расходы на Украину и ищут причины для прекращения финансирования и поставок оружия.

Экономист Александр Дудчак отметил, что Зеленский не ожидал столь острой реакции на свои действия ни внутри страны, ни за рубежом. Он предположил, что украинский президент рассчитывал на поддержку США, но переоценил свои возможности. Новый законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам планируют рассмотреть 31 июля.