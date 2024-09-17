ЕС представит кредит Украине на 44,48 млрд долларов

Евросоюз готов направить Украине 44,48 млрд долларов до конца года в качестве кредита, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Газета отмечает, что финансовая поддержка будет оказана даже без участия США.

Предоставление кредита также не зависит от позиции Венгрии, которая может заблокировать это решение, так как он будет принято простым большинством голосов в ЕС.

«Необходимо срочно принять предложение до конца октября, чтобы союзный кредит мог быть предоставлен до конца 2024 года для будущих выплат траншами», — указано в публикации.

Ранее представители американской администрации рассматривали помощь Украине на 50 млрд долларов в качестве гранта, который не подлежит возврату.