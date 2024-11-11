ЕС ответил на вопрос об отправке миротворцев на Украину

Петер Стано: решения об отправке войск ЕС на Украину пока не принято

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз пока не принял официального решения об отправке военнослужащих или миротворческого контингента на помощь армии Украины. С таким заявлением он выступил на брифинге в Брюсселе, сообщает kp.ru .

Во время своей речи дипломат отметил, что Европейский союз пока не намерен ни в каком статусе отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ. По его словам, на этот счет в данный момент нет «никаких согласованных решений стран Евросоюза».

Ранее один из евродепутатов в беседе с газетой Potico заявлял, что ЕС может обсудить вопрос отправки миротворческих сил на Украину после завершения конфликта.

Президент России Владимир Путин говорил, что ввод иностранных военных на Украину никак не изменит протекание конфликта. По его словам, такие бойцы, которых на Западе именуют «инструкторами», уже давно находятся в зоне СВО на стороне Киева.