ЕС готов ослабить санкции против России при перемирии на Украине
Sky News: Брюссель может смягчить санкции при прекращении огня на Украине
Европейский союз может пойти на смягчение санкционного давления на Россию, если стороны конфликта на Украине договорятся о прекращении огня. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС.
По данным издания, обсуждается поэтапный снятие ограничений, однако они будут автоматически восстановлены в случае «любых нарушений» достигнутых договоренностей.
Параллельно европейские лидеры намерены добиваться включения ЕС в переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном.
Как заявил Sky News итальянский дипломат, «Дональд Трамп требует от Европы увеличения оборонных расходов, а значит, мы должны иметь право голоса в вопросах безопасности».