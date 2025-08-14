ЕС готов ослабить санкции против России при перемирии на Украине

сегодня в 02:52

Sky News: Брюссель может смягчить санкции при прекращении огня на Украине

Европейский союз может пойти на смягчение санкционного давления на Россию, если стороны конфликта на Украине договорятся о прекращении огня. Об этом сообщает Sky News , ссылаясь на дипломатические источники в ЕС.

По данным издания, обсуждается поэтапный снятие ограничений, однако они будут автоматически восстановлены в случае «любых нарушений» достигнутых договоренностей.

Параллельно европейские лидеры намерены добиваться включения ЕС в переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном.

Как заявил Sky News итальянский дипломат, «Дональд Трамп требует от Европы увеличения оборонных расходов, а значит, мы должны иметь право голоса в вопросах безопасности».