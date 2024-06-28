Ереван позвали в Вашингтон на юбилей альянса

Армения подтвердила участие в саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне, пишет РИА Новости .

«Армения подтвердила свое участие в этих мероприятиях», — сказала агентству официальный представитель МИД республики Ани Бадалян.

Ранее в Ереване заявляли, что военные Армении участвовали в операциях НАТО в Афганистане и Косово, но планов по вступлению в альянс у властей стран пока нет

Мероприятия к 75-летию создания Североатлантического альянса намечено провести в Вашингтоне 9–11 июля.