Эре доминирования США пришел конец, заявил вице-президент Вэнс

Эра бесспорного доминирования Соединенных Штатов на мировой арене подошла к концу, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс во время выступления перед выпускным курсом Академии ВМС США. По его словам, ряд стран, в том числе Россия и Китай, сейчас хотят «взять верх» над американцами «во всех сферах», сообщает ТАСС .

«Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами в лице Китая, России и других стран, решительно настроенных на то, чтобы взять над нами верх во всех сферах», — заявил Вэнс.

Политик также заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не хочет задействовать свою армию в «бессрочных» военных конфликтах за рубежом. Вэнс отметил, что недавняя поездка Трампа на Ближний Восток ознаменовала отказ Белого дома от курса на вмешательство в дела других стран.

Ранее РИАМО рассказывало подробности телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры созвонились 19 мая.