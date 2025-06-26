Эрдоган заявил, что вопрос с российскими С-400 закрыт в контексте отношений с США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Гааге объявил, что вопрос с зенитными ракетными комплексами С-400 из России в рамках отношений со Штатами закрыт, сообщает «Царьград» .

Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом США Дональдом Трампом на саммите Североатлантического альянса. Основное внимание лидеры двух стран удалили контракту на истребители F-35.

«Мы обсуждали покупку истребителей F-35», — подчеркнул Эрдоган.

Он напомнил, что за указанные истребители Турция уже заплатила 1,3 млрд долларов, но они не были поставлены. Несмотря на это, турецкий лидер выразил надежду на «хорошие намерения» действующего американского президента по вопросу F-35.