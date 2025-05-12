Эрдоган назвал желание РФ возобновить переговоры с Украиной чрезвычайно важным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора он указал президенту Украины на чрезвычайную важность заявления российского президента Владимира Путина о возобновлении мирных переговоров в Стамбуле, пишет РИА Новости .

По мнению Эрдогана, желание Москвы возобновить мирные переговоры с Киевом, которые по инициативе Украины были прерваны еще в 2022 году, чрезвычайно важно. Турция готова оказать полную поддержку на каждом этапе прямых переговоров между странами.

Ранее Эрдоган созвонился с Путиным. В разговоре с российским коллегой он подтвердил готовность помочь в организации возобновления прямого контакта между странами.

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине встретиться в Стамбуле 15 мая, чтобы сесть за стол переговоров. Зеленский позднее назвал это предложение хорошим знаком, но поставил условие, что Украина готова будет к контакту, только если Москва полностью остановит боевые действия 12 мая. При этом сам Зеленский готов ждать личной встречи с Путиным 15 мая в Стамбуле.

О том, состоятся ли переговоры России и Украины в Турции и кто может на них присутствовать, читайте в большом материале РИАМО.