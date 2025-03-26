Элла Памфилова рассказала, как Владимир Путин относится к критике

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что российский президент Владимир Путин уважает людей с собственной точкой зрения, а также максимально корректно ведет себя по отношению к оппонентам, сообщает ТАСС .

«Как соперник на выборах Владимир Владимирович был максимально корректным, очень сдержанным и доброжелательным. Ни одной бестактности по отношению к своим оппонентам он никогда не допускал», — подчеркнула Памфилова.

Она отметила, что уважением у главы государства пользуются люди, обладающие собственной точкой зрения и умеющие ее отстаивать. Речь идет и о тех, кто не старается подстроиться под Путина, льстить ему и «кивать постоянно в знак согласия».

Глава ЦИК РФ призналась, что когда-то была настроена критически к Путину и даже голосовала в Государственной думе против его кандидатуры на пост премьер-министра страны. Однако это не оттолкнуло Путина, и он после избрания президентом предложил Памфиловой возглавить комиссию по правам человека.

Владимир Путин ровно 25 лет назад был впервые избран президентом Российской Федерации.