Экспортные доходы Киева от сельхозпродукции упадут на 1,5 млрд евро

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С 5 июня 2025 года украинские сельхозпроизводители потеряют беспошлинный доступ на рынок ЕС — страны-члены союза не стали продлевать действующий с 2022 года льготный режим, сообщает РБК .

Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, возвращение к довоенным тарифам носит временный характер на фоне переговоров о долгосрочном торговом формате.

В Киеве последствия решения оценивают крайне негативно. Глава комитета ВР по экономике Дмитрий Наталуха предупредил о потенциальных потерях в 3 млрд евро, что составит 70% прогнозируемого роста ВВП. В Брюсселе эти расчеты называют завышенными, указывая на более скромную цифру в 1,5 млрд евро.

«Это вынужденная мера для балансировки интересов европейских фермеров и поддержки украинской экономики», — пояснил источник в ЕС.

Беспошлинный режим трижды продлевался, несмотря на массовые протесты аграриев Польши, Венгрии и Словакии. В марте 2024 года его дополнили ограничениями на поставки зерна, сахара и яиц.

Эксперты отмечают, что решение отражает изменение подходов ЕС — от экстренной помощи к выстраиванию устойчивых торговых отношений. Переговоры о новом формате сотрудничества начнутся в ближайшие месяцы, где Киев будет добиваться сохранения преференций для ключевых экспортных товаров.