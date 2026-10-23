сегодня в 15:30

Эксперты оценили риски участия Китая в переговорах США и России по Украине

Возможная встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина грозит Пекину репутационными потерями, а Киеву — усилением давления. Такие оценки привели собеседники The Telegraph, сообщает «Царьград» .

Лидеры могут встретиться в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Предметных договоренностей пока нет, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Доцент Национального университета Сингапура Чжа Ян Чун пояснил: «Если им удастся выступить посредником в достижении прочного и стабильного мира, это поможет закрепить их положение как крупного международного игрока».

Однако провал соглашения может подорвать доверие к Китаю. Аналитик Crisis Group Уильям Ян считает, что Пекин предпочтет символические дипломатические преимущества глубокому участию в переговорах.

По оценкам экспертов, формат грозит усилить разногласия США с европейскими союзниками. Возможные уступки Трампа способны повлиять на расчеты Пекина по Тайваню, а договоренности лидеров — ограничить переговорные возможности Киева.

19 октября госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении встречи. 20 октября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил намерение Путина посетить саммит и сообщил о проработке контактов на высшем уровне.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.