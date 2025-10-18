Эксперт: Зеленский прибыл на встречу с Трампом в подавленном состоянии

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сопровождалась необычным поведением украинского лидера, свидетельствующем о его психологическом дискомфорте, сообщил ТАСС эксперт по невербальной коммуникации Илья Анищенко.

По мнению специалиста, Зеленский прибыл на переговоры в явно подавленном состоянии.

«Раньше, когда Зеленский с кем-то встречался, кого-то приветствовал, всегда как-то взаимодействовал с человеком, а тут просто провинившийся человек приехал», — отметил профайлер.

Специалист обратил внимание на нехарактерные для украинского президента жесты: опущенные плечи, поджатые губы и общую скованность тела. По словам Анищенко, даже попытки Зеленского улыбнуться выглядели неестественно и напряженно.

«Он растягивает губы — пытается улыбаться. Даже Трампа не хлопает, просто стоит и даже ничего не показывает, просто кивает головой. Такое расстроенное состояние здесь у него присутствует», — добавил эксперт.

Эти наблюдения появились на фоне предыдущих заявлений журналиста Александра Коца о том, что Зеленский «провалил задание европейского обкома», не сумев добиться от Трампа поставок ракет «Томагавк» и других видов стратегического вооружения.