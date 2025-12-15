Эксперт заявил о слабости гарантий безопасности США для Украины

Политолог и американист Малек Дудаков сообщил, что Соединенные Штаты не смогут принять на уровне Сената политическое решение о предоставлении Украине реальных гарантий безопасности, и максимум, что Вашингтон может предложить Киеву, — это формальные обещания, сообщает Газета.ru .

Дудаков заявил, что США не смогут ратифицировать соглашение, обязывающее страну оказывать военную помощь Украине. По его словам, в Сенате не наберется необходимого большинства голосов для принятия такого решения.

«Максимум, что американцы могут предложить — это некая „филькина грамота“ на уровне того, что было подписано еще администрацией Байдена с Украиной в 2024 году, где американцы обязуются только лишь провести консультации», — пояснил Дудаков.

Эксперт отметил, что такой подход не устраивает президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего переговоры между Киевом и Вашингтоном проходят сложно. Дудаков также подчеркнул, что переговоры в Берлине осложняются влиянием европейских сторонников продолжения конфликта, которые пытаются затянуть процесс.

По словам политолога, США удалось убедить Зеленского отказаться от стремления Украины вступить в НАТО. Президент Украины объявил об этом 15 декабря.

Переговоры между Владимиром Зеленским, специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером завершились в воскресенье и продолжаются 15 декабря в Берлине.

