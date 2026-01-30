Эксперт заявил, что Зеленский намеренно саботирует мирные переговоры по Украине

Политолог Блохин: Путин и Зеленский могут встретиться на нейтральной территории

Политолог Константин Блохин выразил мнение, что Владимир Зеленский намеренно саботирует мирные переговоры по Украине, отказываясь от визита в Москву для потенциальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Газета.ru .

«Очевидно, что этими действиями Зеленский хочет саботировать этот переговорный процесс», — подчеркнул он.

Блохин полагает, что в случае организации встречи между лидерами России и Украины, наиболее вероятным местом ее проведения станет нейтральная территория. По мнению эксперта, одна из стран Глобального Юга вполне может стать подходящей площадкой для такого саммита.

Политолог добавил, что отказ Зеленского от визита в Москву для встречи с Путиным может существенно замедлить процесс переговоров.

«Мы будем как-то пытаться как-то вытащить этот процесс из этого болота дипломатического. Вообще, переговоры могут идти не месяцами, они могут годами идти», — заключил Блохин.

30 января Зеленский отклонил приглашение в Москву и предложил Путину провести встречу в Киеве.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно», — заявил Зеленский представителям прессы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.