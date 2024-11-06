Эксперт заявил, что отношения США и Китая останутся напряженными

Заместитель директора Института США и Канады им. А. Г. Арбатова РАН Андрей Евсеенко заявил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа отношения между Штатами и Китаем продолжат сохраняться натянутыми. Эксперт не исключает вооруженный конфликт в Тихоокеанском регионе, передает корреспондент РИАМО.

«Если говорить об американо-китайском противостоянии — то это напряженность будет поддерживаться. Будет санкционное давление по технологическому и по торговому направлению. Есть серьезный риск военного конфликта не только вокруг Тайваня, но и во всем Южно-китайском море», — сказал Евсеенко в ходе круглого стола об особенностях американской президентской избирательной кампании и о ее итогах.

По его словам, сегодня отсутствует диалог между американскими и китайскими военными. Неверная трактовка красных линий друг между другом может спровоцировать непреднамеренный конфликт.

Он добавил, что власти США и Китая предпочли бы не доводить до вооруженного столкновения, но, по его мнению, вероятность этого не стоит списываться со счетов. Также Евсеенко считает, что напряжение в Тихоокеанском регионе будет сохраняться долгое время.