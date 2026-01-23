сегодня в 17:26

Эксперт Войтоловская отметила позитивные сдвиги в переговорах России и США

Старший научный сотрудник центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская заявила о положительных результатах переговоров между Россией и США, которые прошли в Кремле и продолжаются в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Общественное Телевидение России .

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами, прошедшие в Кремле, свидетельствуют о развитии конфликта по российскому сценарию. Об этом ранее сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Войтоловская прокомментировала итоги встречи в эфире программы «ОТРажение». Она отметила, что переговорные команды вероятно достигли определенного прогресса по территориальному и экономическим вопросам.

«Есть подвижки — это можно логически заключить, поскольку переговоры ведут военные и экономические представители», — пояснила Войтоловская.

Она добавила, что вопрос гарантий безопасности остается политическим и возможно будет обсуждаться в других форматах.

Эксперт также выделила оперативность организации новых переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах как положительный момент.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.