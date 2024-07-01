Эксперт: в случае победы партии Ле Пен вопрос отправки войск на Украину будет снят

В случае победы партии Марин Ле Пен вопрос отправки французских войск на Украину будут полностью снят с повестки дня, сообщил РИАМО ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

«Что касается предположительной победы, то, конечно, это очень сильно подрежет политику Макрона. Это также просто еще и удар под дых. Конечно, вопросы, а также посылки отправки французских войск на Украину будут полностью сняты с повестки дня», — сказал Федоров.

Он добавил, что по французской конституции прерогатива президента — это вопросы внешней политики, внутренней и внешней безопасности, поэтому коренного поворота не будет. Но правительство тоже влияет на решение президента, поэтому воинствующая антирусская риторика, которую демонстрирует Макрон, несколько поутихнет.

«Но шансы, конечно, победить и получить абсолютное большинство голосов в нижней палате парламента довольно проблематичны. Если не сказать, что это вообще достижимо. Мажоритарная система позволяет во втором туре преграждать путь представителю „Национального объединения“. Условно говоря, три кандидата выходят в финал, а потом один из конкурентов снимает свою кандидатуру, и идет перелив голосов в пользу соперника „Национального объединения“, который к своему результату добавляет голоса», — рассказал Федоров.

Он добавил, что к тому же «Национальному объединению» все равно не хватит численного превосходства, чтобы сформировать правительство.