Эксперт: в Китае Лавров может обсудить перспективы мира на Украине

Долгов: Лавров может обсудить мир на Украине в ходе визита в Китай

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал поездку главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай. По его словам, в Поднебесной глава российской дипломатии может, кроме прочего, обсудить возможные переговоры по разрешению конфликта на Украине, сообщает «Царьград» .

Эксперт обратил внимание, что поездка Лаврова важна не только для отношений Москвы и Пекина, но и в глобальном отношении. По мнению Долгова, российский министр в Китае побеседует об улучшении взаимоотношений РФ и КНР, однако затронет и другие темы.

«Но еще важный момент, подтверждение российской стороной того, что предлагает Китай в отношении возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине», — сказал Долгов.

Долгов отметил, что в соответствии с китайским планом мирного урегулирования на Украине сторонами переговоров должны быть как Москва, так и Киев. Официальные лица РФ также неоднократно заявляли, что, «в принципе, поддерживают» идею коллег из Пекина.