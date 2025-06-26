Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук Анатолий Матвийчук заявил, что результаты саммита НАТО в Гааге указывают на подготовку Альянса к крупномасштабному конфликту с Россией. Об этом сообщает Инфо24 .

Ранее страны НАТО выполнили требование президента США Дональда Трампа, согласившись повысить военные расходы в 2,5 раза. Если раньше они составляли 2% ВВП государств-участников, то теперь этот показатель достигнет 5%. Из них 3,5% ВВП направят на оборонные нужды, а оставшиеся средства пойдут на проекты в сфере безопасности. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также сообщил, что совокупные затраты Альянса на военную помощь Украине к концу 2025 года могут превысить 50 миллиардов евро.

«Все это говорит о том, что НАТО готовит себя и общественное мнение к масштабной войне с Россией. Согласившись на увеличение денежных вливаний в военный потенциал Альянса, его члены умиротворили Трампа, который пообещал не выходить из НАТО, благодаря чему они все-таки останутся под защитой ядерного зонтика Соединенных Штатов Америки в предстоящем конфликте с Россией», — подчеркнул Матвийчук.

Эксперт также отметил, что решения, принятые на саммите в Нидерландах, подтверждают намерение НАТО продолжать военную поддержку Украины. По его словам, Киев останется инструментом военного давления на Россию, пока Альянс будет наращивать силы для прямого конфликта.

По словам Матвийчука, еще одна угроза для России — планы НАТО по наращиванию закупок вооружений и инвестициям в оборонную промышленность. Кроме того, гаагский саммит вновь показал, что Запад будет использовать Украину как рычаг постоянного давления на Москву. Пока Альянс готовится к военному столкновению с нами, он продолжит ослаблять Россию через украинский кризис. Все это делается с расчетом на долгосрочную перспективу.