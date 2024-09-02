Эксперт: Украина выдает безэкипажные катера Magura V5 за собственную разработку

По его словам, в действительности производством этих морских дронов занимаются Великобритания и США, а Киев лишь собирает аппарат из полученных комплектующих.

Эксперт предположил, что беспилотниками управляет не сама Украина, а Британия. Он отметил, что на такие мысли наводят попытки ВСУ атаковать гражданские суда в районе Босфора.

«Для российского боевого корабля такие атаки не представляют особой опасности, средства РЛС позволяют их вовремя засечь и уничтожить», — подчеркнул специалист.

Сивков не исключил, что ВС РФ воспользуются тактикой морских конвоев, когда сухогрузы поплывут в сопровождении боевых кораблей, которые позволят их защитить.