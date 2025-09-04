Недавно стало известно о том, что руководитель финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми заявил, из более чем 2 тыс. финских компаний, ранее поставлявших свои товары в Россию, остались функционировать менее ста. Люди теряют работу, фирмы закрываются и все дорожает. Как отмечает автор Царьграда Андрей Ревнивцев, по сути, этот забор стал таким символом краха экономических, социальных, культурных и даже семейных связей между двумя государствами, передает «Царьград» .

Как отмечает финский журналист Кости Хейсканена, о России в местных СМИ говорят исключительно в негативном ключе. То есть людей готовят к тому, что им рано или поздно придется повторить «зимнюю войну».

«Вот сейчас эти друзья Украины собирают снаряжение для водолазов. Это и водолазные костюмы, и акваланги, и ласты. Непонятно, для чего им потребовалось это снаряжение? Для каких-то диверсий, я так полагаю. Неподалеку от Миккели, где планируется размещение штаба Сухопутных войск НАТО, школу, которую построили за два миллиона евро, продали для резервистов. Они там будут собирать БПЛА. Представляете, большая школа, и в этой школе будут собирать БПЛА. А куда эти БПЛА полетят? Очень большой вопрос. Так что Финляндия встаёт, как говорится, на военные рельсы, и всё говорит о готовящейся конфронтации», - сказал он.