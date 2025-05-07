Эксперт Сипров оценил военный потенциал Индии и Пакистана

У Индии очень серьезный перевес над Пакистаном в баллистических ракетах, но у Пакистана кратно больше возможностей в части обеспечения противовоздушной обороны, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«У сторон имеется, в общем-то, полноценная конфигурация сил для стратегического сдерживания друг друга. У Индии очень серьезный перевес над Пакистаном в баллистических ракетах: на вооружении порядка 100–130 единиц баллистических ракет семейства «Агни» разных модификаций, и они полностью перекрывают всю территорию Пакистана. То есть недосягаемых целей для них на территории Пакистана нет», – сказал Сипров.

Он отметил, индийцы также преуспели в разработке крылатых ракет семейства «Брамос», которые могут использоваться также в качестве носителя ядерного оружия.

«Что касается баллистических ракет у Пакистана, сейчас у них порядка 40–50 пусковых установок для баллистических ракет семейства «Шахин». Они также практически полностью перекрывают территорию Индии. При этом, так как Индия упустила время и, видимо, и не собиралась наносить первый удар с использованием ядерного оружия, то возможность для ответного удара у индийцев ограничена», – рассказал политолог.

Сипров уточнил, что завоевать воздушное господство теми силами, которые у них есть, они не смогут. У Пакистана кратно больше возможностей в части обеспечения противовоздушной обороны.

«Безусловно, у Индии есть очень хорошие комплексы — свыше 20 наших российских установок С-400, и свои комплексы «Акаш» тоже достаточно хорошие. Но Индия уже упустила стратегическую инициативу», – поделился эксперт.

Он указал также на то, что по сообщениям, ВВС Индии потеряли 5 самолетов, официально же индийцы признали потерю 4 боевых машин.

«Потеряют еще 3-4 самолета – и угомонятся. До серьезных наземных столкновений дело не дойдет, конфликт со временем пойдет на спад», – заключил Сипров.