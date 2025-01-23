Эксперт считает, что Трампу не дадут быть президентом более 2–3 лет

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Селезнев заявил, что президент США Дональд Трамп не продержится полный срок — через 2–3 года его заменят.

Селезнев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Ожидания от нового президента США и перспективы российско-американских отношений» высказался по поводу президентства Трампа. Он считает, что глава государства рассматривает все через призму good deal, bad deal (хорошая сделка, плохая сделка — ред.). Американский лидер привел с собой команду с хорошим предпринимательским бэкграундом.

«Но бизнес — это бизнес, а политика — совершенно другое. То есть нет никаких гарантий, что эта команда, которая так стремительно начала на старте, не выдохнется на полпути. Выскажу свою субъективную точку зрения, у меня есть подозрение, что Трамп года на 2–3, потом с ним что-то случится или, скажу так, найдется повод его заменить», — заявил Селезнев.

Он выразил уверенность в том, что демпартия США неизбежно окажет сопротивление республиканцам и сторонникам Трампа. При этом доминирование в обеих палатах правительства Америки роли не сыграет.