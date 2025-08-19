В ходе закрытых переговоров между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, глава Украины выразил готовность пойти на уступки России. Он заявил о своей открытости к встрече с Путиным для обсуждения перспектив обмена территориями и других аспектов, касающихся разрешения украинского конфликта.

По словам Маркова, Путин и Зеленский обсудят мирное соглашение, включая вопросы о гарантиях безопасности Украины, чтобы избежать повторения сценариев «Минск-1» и «Минск-2». Кроме того, будут рассмотрены варианты территориального раздела и смены киевского режима, поскольку для России нет смысла прекращать боевые действия, если сохранится текущий террористический, русофобский и нацистский характер украинской власти, подчеркнул политолог.

Он полагает, что в результате переговоров с Путиным Зеленский может сдать России всю территорию Донбасса в обмен на Харьковскую, Сумскую, Николаевскую и Днепропетровскую области, занятые российскими вооруженными силами. При этом он допускает возможность, что вопрос о статусе Херсонской и Запорожской областей может быть решен в пользу Украины.

«Я думаю, что по Донбассу вопрос уже практически решен. Зеленский сдает Донбасс — это порядка 7 тыс. кв. км., а мы отдаем Киеву 1,5 тыс. кв. км. Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей. Да, арифметически это диспропорционально, но следует учитывать, что российская армия наступает, поэтому такой обмен является вполне справедливым. Также в Николаевской области под контролем ВС РФ находится Кинбурнская коса, имеющая колоссальное стратегическое значение для Киева. Что касается Херсонской и Запорожской областей, то я думаю, что данный вопрос, скорее всего, будет решен не в пользу России», — заключил Марков.