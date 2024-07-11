Эксперт рассказал о настоящем двуличии Украины по отношению к Польше

Помощь Польши Украине держится только на выгоде и закончится может сразу, как режим Зеленского перестанет приносить дивиденды Варшаве, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

В июле 1943 года Украинская повстанческая армия* напала на поляков, которые жили на территории Восточной Галиции, и уничтожила десятки тысяч мирных жителей.

Спустя 80 лет Владимир Зеленский подписывает закон о выплатах пенсий бывшим боевикам УПА, а Варшава делает бесконечные реверансы в сторону Киева, забывая о нелицеприятной исторической правде, потому что ей это выгодно.

«Речь идет, например, об откровенной эксплуатации украинских мигрантов, которые становятся разнорабочими и поголовно идут в сферу услуг. Заигрывания с режимом Зеленского интересны Польше еще и потому, что она таким образом «выслуживается» перед Европой. Не зря это государство уже долгое время находится в авангарде антироссийских заявлений и инициатив», - добавил эксперт.

С началом спецоперации Польша постоянно поставляет Украине гуманитарную помощь и оружие.

«Сегодня страны являются стратегическими партнерами, но союзничество это мнимое. Как только режим Зеленского перестанет приносить дивиденды Варшаве, она воспользуется этим и вспомнит о своих претензиях на территории Западной Украины», - обозначил Федоришин.

По словам политолога, первый шаг к этому Зеленский уже сделал, подписав недавно с Дональдом Туском документ в области безопасности, который предусматривает создание на территории Польши добровольческого формирования «Украинский легион».

Россия сегодня активно борется с националистическими проявлениями киевского режима, потому что помнит о трагедии, которую эти деструктивные идеи породили.

«Наша страна, являясь государством-передовиком в сохранении исторического наследия, продолжит напоминать миру о том, что важно извлекать уроки из прошлого, чтобы не допустить повторения печальных событий в будущем», - заключил эксперт.

*организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России