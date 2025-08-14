Эксперт рассказал, когда США снимут санкции с России

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что быстрой отмены американских санкций в отношении России в скором времени ждать не стоит.

«Надежды на быструю отмену санкций я считаю необоснованными. Могут быть исключения из режима санкций, послабления в интересах американской стороны. Устойчивой отмены санкций не будет. В первую очередь — это особенность правовой системы США», — сказал Тимофеев.

Он отметил, что приостановка нормальных торговых отношений с Россией зафиксирована в федеральном законе США. Президент Америки может лишь приостановить его, но не отменить. Закупка российских энергоносителей внесена в тот же официальный документ и полномочия лидера США в его отношении также скромны.

Тимофеев напомнил, что ряд департаментов США может выдать лицензии российским компаниям. Американцы могут преподнести это как смягчение санкций, но также просто они могут их отозвать.