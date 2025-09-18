Эксперт провел параллель между военной тактикой Зеленского и Гитлера

Военная тактика президента Украины Владимира Зеленского на красноармейском направлении идентична подходу главы фашистской Германии Адольфа Гитлера. Он так же «спасал» своих солдат, рассказал Газете.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Западные эксперты считают, что Украина вскоре потеряет контроль над Красноармейском. Там ВСУ утратят огромное число бойцов. Киев не делает ничего для спасения солдат и не планирует выводить их из населенного пункта.

«В данном случае Зеленский повторяет тактику Гитлера, который запрещал своим войскам оставлять укрепленные города и сдаваться в плен», — сказал Кнутов.

Тем не менее, быстро освободить Красноармейск вряд ли получится. Поэтому ВС РФ задействуют иную тактику. Они окружат боевиков противника и постепенно начнут их «перемалывать». В подобном случае потери будут минимальными.

Российским войскам необходимо обойти агломерацию с севера, затем сформировать нечто похожее на подкову. Дороги, через которые поставляются боеприпасы в Красноармейск, под огневым контролем ВС РФ. Значит населенный пункт в ближайшее время могут тактически окружить. Потом его начнут постепенно зачищать, рассказал Кнутов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.