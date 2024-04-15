Эксперт Пронько раскритиковал швейцарский саммит по Украине

Экономический обозреватель Юрий Пронько считает, что России не следует принимать участие в швейцарском саммите по Украине. По его мнению, Москве нужно проигнорировать данное мероприятие, даже она бы получила на него приглашение, сообщает «Царьград» .

Эксперт объяснил, что первоочередно его позиция связана с тем, что Швейцария больше не считается нейтральным государством. Он считает, что правительство страны незаконно вводило против РФ санкции.

«Во-вторых, России сейчас в принципе неинтересно участвовать в подобных мероприятиях, потому что веры Западу больше нет никакой, а мир на своих условиях она может установить и без всяких переговоров», — подчеркнул Пронько.

Экономист сравнил «мирную конференцию», которую хотят организовать власти Швейцарии, с «клубом по интересам». Пронько добавил, что любые проводимые Западом мероприятия не отразятся на реальном положении дел.