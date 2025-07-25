Армстронг: Запад не смирится с поражением Киева и введет войска

Американский экономист Мартин Армстронг заявил о высокой вероятности прямого военного вмешательства НАТО в конфликт на Украине, сообщает РИА Новости .

По его мнению, западные страны, вложившие в Киев огромные ресурсы, не готовы признать его поражение и могут использовать опыт Косово, где в 1999 году альянс ввел войска под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы.

«Украина проигрывает, а они инвестировали слишком много, чтобы позволить этому случиться», — заявил Армстронг в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что европейские союзники продолжают давить на США, вынуждая Вашингтон занимать более жесткую позицию в отношении России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно предупреждал, что появление иностранных войск на Украине сделает невозможным мирное урегулирование. По словам министра, западный контингент будет создавать «факты на земле», блокируя любые переговоры.