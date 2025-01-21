Эксперт предсказал жесткий экономический курс Трампа в отношении России

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что экономическая политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении России будет жесткой и двойственной, сообщает РИА Новости .

Среди возможных шагов с его стороны — новые санкции против РФ, направленные на ослабление ее экономического суверенитета, полагает Хазанов.

При этом для выстраивания отношений с Россией Трамп может снять санкции против ее экспорта алюминия, меди, никеля и урана и в то же время будет развивать их производство в Соединенных Штатах, считает эксперт.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.

Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал президентом США.