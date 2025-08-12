Эксперт поделился мнением о предстоящем саммите на Аляске

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сможет открыть новый этап в отношениях двух стран, передает «Царьград» .

Главные акценты — сотрудничество в Арктике и стратегические проекты, выходящие за рамки кризиса на Украине

«Это в первую очередь вопросы Северного морского пути, добычи огромных объёмов энергоресурсов и редкоземельных металлов в зонах Северного морского пути, прилегающих территориях на шельфе. И это огромный, очень перспективный объём совместного сотрудничества США и России без тематики Украины как таковой. И в этом смысле Аляска является символическим плацдармом для сотрудничества между двумя странами», — поделился эксперт.

При этом украинская тема явно отходит на второй план. Аналитики отмечают, что подобный сдвиг акцентов вполне закономерен. Западные страны, включая США, постепенно осознают бесперспективность продолжения конфликта в его текущем формате.

Саммит пройдет 15 августа на Аляске.