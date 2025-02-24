Второй этап переговоров важен как для прямого урегулирования текущего конфликта, так и для долгосрочной стабилизации. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Цели СВО как были неизменными с самого начала, так и остаются по сей день. Они были четко сформулированы президентом в его обращении и сводятся к двум основным задачам: денацификации и демилитаризации Украины. Эти цели остаются приоритетными и в ходе дипломатических усилий, направленных на прекращение боевых действий.

«О том, как именно будет окончательно урегулирован украинский вопрос сказать сложно, но никто не мешает нам строить логические прогнозы. Денацификация Украины, в первую очередь, предполагает смену существующего режима, поддерживающего нацизм и русофобскую идеологию. Причем, против легитимности Владимира Зеленского, по сути, уже выступила даже Верховная Рада Украины: в присутствии еврокомиссаров за постановление в его поддержку не набралось необходимого минимального количества голосов депутатов. О нелегитимности Зеленского говорят и в РФ, и в США. Один только ЕС пытается не замечать просроченного президента», – сказал Булавицкий.

Украина должна пройти через политическую трансформацию, в рамках которой будет осуществлен не только пересмотр внутренней политики, но и организованы выборы нового президента, который будет готов к диалогу с Россией и не будет своими радикальными действиями ставить под угрозу мировую стабильность.

«Что касается демилитаризации Украины, то теоретически этот пункт может быть достигнуто через установление ограничений на численность армии, а также на количество и качество её вооружений. Важной частью этого процесса станет запрет или же временное ограничение на вступление Украины в НАТО, который будет закреплен на уровне международных соглашений. Взамен Россия может предложить гарантии безопасности, которые будут удовлетворять как интересам США, так и самой Москвы, обеспечив стабильность и баланс сил в регионе», - добавил эксперт.