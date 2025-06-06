Эксперт ответил, почему выполнение Украиной российского меморандума маловероятно

Онуфриенко: РФ потребует отмену всех санкций до заключения мира с Украиной

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил о том, что выполнение Украиной условий российского меморандума почти невозможно.

По его мнению, помимо отвода украинских войск и организации выборов, Москва требует полной отмены всех санкций еще до момента подписания каких-либо договоренностей.

Более того, санкции вводились множеством стран, и не все будут готовы пойти на уступки. Из-за этого Россия может отказаться переходить к следующим этапам переговоров, так как предварительные требования не были соблюдены, что и делает выполнение меморандума почти нереальным.

«США могут снять, а Европа — нет. Тогда Москва скажет: „Извините, к третьему этапу не переходим“», — добавил Онуфриенко в эфире радио Sputnik.