Эксперт Рудой: республиканцы и демократы используют пожары в ЛА для самопиара

Лесные пожары, охватившие Калифорнию с 7 января, могут нанести колоссальный экономический ущерб — до 57 миллиардов долларов. Это одно из наиболее разрушительных стихийных бедствий в истории региона, угрожающее не только местной, но и всей американской экономике. По словам эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой, данная трагедия обострит противостояние между двумя политическими лагерями — республиканцами и демократами, сообщает «МИР 24» .

На данный момент пожары унесли жизни 24 человек, сотни пропали без вести, и более 12 тысяч домов были уничтожены. Ситуация может ухудшиться, поскольку ожидаются сильные ветра, способные усилить огненную стихию.

Губернатор Калифорнии и мэр Лос-Анджелеса, представляющие Демократическую партию, сталкиваются с критикой со стороны республиканца Дональда Трампа. Он обвиняет их в некомпетентности, указывая на то, что они не подписали важную декларацию для восстановления водных ресурсов. Губернатор, в свою очередь, призвал не использовать бедствие в качестве политического инструмента.

«Это противостояние в Калифорнии длится уже несколько лет», — отметил Рудой.

Мнение эксперта указывает на то, что эта трагедия станет еще одной возможностью для обеих сторон перекладывать ответственность друг на друга, что усугубит процесс восстановления региона.

Политолог Кирилл Казаков добавил, что как республиканцы, так и демократы будут использовать пожары в своих интересах, закрепляя политические разногласия. Таким образом, несмотря на необходимость сосредоточиться на помощи пострадавшим, политическая борьба, скорее всего, лишь усилится, и Калифорния останется в руках демократов.