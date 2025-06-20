Политолог-иранист Карине Геворгян заявила, что поддержка США Израиля и переброска туда вооружений с Украины косвенно облегчили выполнение задач СВО российскими военными, сообщает NEWS.ru .

Эксперт напомнила, что президент США Дональд Трамп продолжает вооружать армию Израиля, которая ведет обмен ударами с иранскими войсками. По ее словам, решение американского лидера о поддержке Израиля уже частично облегчило выполнение задач СВО для российских бойцов.

Геворгян отметила, что Трамп переправил ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны с Украины в Израиль. Это, по ее словам, косвенно повлияло на ситуацию на Ближнем Востоке и отразилось на ходе спецоперации.

Эксперт также подчеркнула, что Иран получает помощь от Китая. По ее данным, поддержка начала поступать менее чем через 20 часов после начала вооруженного противостояния. Поставки осуществляются по железной дороге и военно-транспортными самолетами, что свидетельствует о готовности КНР оказать помощь Ирану.

Ранее Трамп допустил возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана и вновь потребовал от Исламской Республики «безоговорочной капитуляции», назвав ее «хулиганом со школьного двора».