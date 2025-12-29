Рафаэль Ордуханян отметил, что в 2025 году между Россией и США были восстановлены контакты на различных уровнях. По его словам, появились новые переговорные площадки и группы, которые поддерживают диалог между странами. Это касается как спецслужб, так и министерств обороны и политического руководства обеих сторон.

Эксперт подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа активно развивает отношения с Россией, несмотря на сложности в рамках Североатлантического альянса. По итогам переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 28 декабря, Ордуханян отметил оптимистичные перспективы для дальнейшего развития диалога между Москвой и Вашингтоном.

Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» в вопросе мирного соглашения между Россией и Украиной. В Кремле согласились с этой оценкой, отметив, что мир на Украине стал ближе. Западные СМИ также предполагают, что в ближайшее время могут состояться прямые контакты между Москвой и Киевом.

