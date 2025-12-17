Эксперт оценил обвинения Трампа в адрес Венесуэлы по поводу американской нефти

Эксперт по странам Латинской Америки Илья Паймушкин заявил, что обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Венесуэлы в «краже» нефти являются инструментом давления на президента Николаса Мадуро, сообщает Общественная Служба Новостей .

Президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде нефтяных танкеров из Венесуэлы. По его словам, такие меры связаны с тем, что Венесуэла якобы «украла у США нефть и земли».

Эксперт по странам Латинской Америки Илья Паймушкин пояснил, что подобные заявления Трампа — это продолжение давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро с целью добиться его отставки.

«Блокирование санкционных нефтяных танкеров — это конкретная мера, которая резко ограничит поставки нефти из Венесуэлы и подорвет, и без того слабое финансовое состояние этой страны. Более того, указанная мера может вызвать внутреннюю дестабилизацию общественно-политической обстановки», — отметил Паймушкин.

Эксперт подчеркнул, что слова Трампа о «краже нефти и земли» — это искаженное изложение исторических фактов с элементами популизма. Он напомнил, что в первой половине XX века Венесуэла предоставляла концессии иностранным компаниям, в том числе из США, которые добывали нефть и продавали ее на мировом рынке. В 1976 году Венесуэла национализировала нефтяную промышленность, и США как государство никогда не владели венесуэльской нефтью.

Паймушкин добавил, что Трамп игнорирует исторический контекст и использует популистскую риторику для внутренней аудитории, отождествляя Америку с частными корпорациями. Эксперт подчеркнул, что природные ресурсы являются достоянием государства и его граждан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.